Barcelona'nın genç yıldızı Xavi Simons takımdan ayrıldı

Barcelona'nın altyapısından yetişen ve geleceğin yıldız adayı olarak görülen genç yetenek Xavi Simons sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak takıma veda ettiğini açıkladı.

AYRILIĞI ŞOK ETKİSİ YARATTI

Barcelona'nın yıllardır yatırım yaptığı ve takımın geleceği olarak görülen Simons'un bu vedası kulüpte şok etkisi yarattı. Hollandalı genç yetenek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla Barcelona'ya veda etti.

MENAJERİ İLE ANLAŞMAZLIK YAŞANDI

Football Espana'da yer alan habere göre Simons'ın menajeri Mino Raiola ile Katalan kulübü arasında yaşanan anlaşmazlık sonrası oyuncunun takımdan ayrılmasına karar verildi.

Hollandalı genç yıldız adayının şimdi yeni bir macera için Fransız devi Paris Saint-Germain'in yolunu tutacağı konuşuluyor.

BABASI TÜRKİYEMSPOR'DA FORMA GİYMİŞTİ

Barcelona'dan ayrılan Xavi Simons'ın babası Regillio Simons, kariyerini Hollanda ekibi FC Türkiyemspor'da noktalamıştı.