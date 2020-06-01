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Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım

Bir dönem Barcelona forması giyen Arjantinli eski futbolcu Javier Saviola, Fenerbahçe'nin 2002-2003 sezonunda giydiği forma ile poz verdi.

01.06.2020 22:35 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:46

Arjantin futbolunun ve Barcelona'ın efsane isimlerinden olan Javier Saviola, Fenerbahçe taraftarlarının sempatisini kazandı.

Vatandaşı Ariel Ortega'nın Fenerbahçe'de 2002-2003 sezonunda giydiği forma ile poz veren Saviola, Ortega'nın büyük bir hayranı olduğunu dile getirdi.

"BENİM İÇİN ANLAMLI BİR FORMA"

Fenerbahçeli eski futbolcunun idolü olduğunu belirten efsane golcü, "Benim için çok özel anlamı olan bir forma göstermek istiyorum size. Hayatımın idolü olan Ariel Ortega'nın Türkiye'de oynarken giydiği Fenerbahçe forması. Sizlerle paylaşmak istedim" ifadelerini kullandı.

Javier Saviola, 2004-2007 yılları arasında dünya devi Barcelona'nın kadrosunda yer almıştı.

Barcelona'nin eski yıldızı Saviola'dan Fenerbahçe formalı paylaşım
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