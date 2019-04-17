Barcelona, Manchester United'ı 3-0 ile Geçerek Şampiyonlar Liginde Yarı Finale Yükseldi
1-0'ın rövanşında Barcelona, sahasında konuk ettiği Manchester United'ı 3-0 mağlup ederek Şampiyonlar Liginde yarı finale yükseldi.
İspanya temsilcisi Barcelona, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında, İngiltere temsilcisi Manchester United'ı Camp Nou'da konuk etti.
Barcelona, 16. ve 20. dakikalarda yıldız oyuncusu Lionel Messi'nin golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. İkinci yarıda da oyunu kontrolü altında tutan Katalan temsilcisi, 61. dakikada Philippe Coutinho'nun ağları sarsmasıyla rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
YORUMLAR