Barcelona, Inter'i 2-1 ile geçti
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2019-2020 sezonu grup aşamasının ikinci haftası 8 maçla sona erdi. Gecenin en önemli maçında Barcelona, 1-0 geriye düştüğü maçta Inter'i 2-1 mağlup etti.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunun grup aşamasında ikinci hafta, E, F, G ve H gruplarında yapılan 8 maçla tamamlandı. Gecenin öne çıkan maçında Barcelona, sahasında Inter'i ağırladı. İtalyan ekibinin 2. dakikada Lautaro Martinez'in golüyle 1-0 öne geçtiği maçta Barcelona, 58. dakikada Luis Suarez ile beraberliği yakaladı.
SUAREZ YILDIZLAŞTI
84. dakikada Uruguaylı yıldızı Suarez ile bir gol daha bulan Barcelona, rakibini 2-1 yenerek gruptaki ilk galibiyetini elde etti. Inter, bu sezon oynadığı resmi maçlarda ilk kez mağlup oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçlarının ikinci gününde alınan sonuçlar şöyle:
Genk (Belçika) - Napoli (İtalya): 0-0
Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2
Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 4-3
Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1
Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2
Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz): 3-1
Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2
Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda): 0-3