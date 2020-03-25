Barcelona'dan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfası, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
25.03.2020 18:38 | Son Güncelleme: 25.03.2020 18:38
İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona'nın sosyal medyadaki Türkçe sayfası, bir futbolcusu ve bir sağlık ekibi çalışanında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulgularına rastlandığını açıklayan Fenerbahçe için "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.
Barcelona Türkiye'nin sosyal medyasından paylaşılan mesajda, "Geçmiş olsun Fenerbahçe. Bugünleri hep birlikte atlatacağız." denildi.
Anadolu Efes Kulübü de sarı-lacivertliler için sosyal medyasından geçmiş olsun mesajı yayımladı.
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Kaynak: AA