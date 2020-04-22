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Abdülkadir Ömür, Lionel Messi, Barcelona, Spor, Haber

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma

İspanyol devi Barcelona, sosyal medyadaki Türkçe sayfasından Trabzonspor'un genç oyuncusu Abdülkadir Ömür ile ilgili "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." paylaşımda bulundu.

22.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 22.04.2020 18:19

Abdülkadir Ömür'ün, bordo-mavili kulübün Twitter hesabından Barcelona ve Messi ile ilgili sözleri alıntı yapılarak futbolcuya cevap verildi.

Barcelona Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımında, "Hayaller hızlı bile olsa, peşinden koşmayı bırakma..." ifadeleri kullanıldı.

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma

Milli futbolcu Abdülkadir Ömür Barcelona ve Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi ile ilgili, "O dünyanın en iyi futbolcusu, ben de ona benzetildiğim için inanılmaz mutlu oluyorum. O bir futbolcunun yaşayacağı en büyük hayal, zirve diyebilirim. Benim Barcelona, Messi hayranlığımı herkes biliyordur zaten. İnsanlar da yakıştırıyor. Yaşanılması zor bir hayalmiş gibi gözüküyor ama ben bu hayali hep düşünüyorum. Messi'yi çok seviyorum. Allah inşallah o günleri bize nasip eder." ifadelerini kullanmıştı.

Barcelona'dan Abdülkadir Ömür paylaşımı: Hayallarinin peşinden koşmayı bırakma
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