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Barcelona'da Dembele sezonu kapattı

Barcelona forması giyen Ousmane Dembele, sakatlığı nedeniyle 6 ay sahalardan uzak kalacak.

11.02.2020 22:08 | Son Güncelleme: 11.02.2020 22:16
Barcelona'da Dembele sezonu kapattı

Kulübünden yapılan açıklamada, 3 Şubat'ta antrenmanda sakatlanan Dembele'nin 'da başarılı bir ameliyat geçirdiği bildirdi. Katalan kulübü, Fransız futbolcunun sahalara dönme süresinin yaklaşık 6 ay olduğunu duyurdu.

İSPANYOL BASININDAN FLAŞ İDDİA

Bu arada İspanyol basını, Barcelona'nın Luis Suarez'den sonra Dembele'nin de sakatlanmasıyla doğan transfer hakkını değerlendireceğini ve 35 milyon euro karşılığında 'tan Brezilyalı 28 yaşındaki forvet Willian Jose'yi hemen renklerine katacağını iddia etti. Jose'nin mevcut durumda Real Sociedad ile 2024 Haziran ayına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Kaynak: AA

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: Barcelona'da Dembele sezonu kapattı
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