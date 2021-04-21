Bar Coin Nedir? Barcelona Fan Token'ı Binance Listeliyor

Kripto para borsası Binance, Chiliz altyapısıyla çalışan FC Barcelona Fan Token'ı (BAR) listeleyeceğini duyurdu. BAR, başlangıç olarak borsanın Innovation Zone bölgesinde listelenecek.

Binance, yüzde 30 indirimli BAR token almak isteyen BNB sahipleri için TSİ 08:00'de abonelik başlattı. Abonelikler üç saat açık kalacak ve trading işlemleri başladığında abone olan kullanıcılar indirimden yararlanabilecek.

Binance kullanıcıları, TSİ 14:00 itibarıyla BAR/BTC, BAR/BUSD ve BAR/USDT pariteleriyle işlem yapmaya başlayabilecek. İşlemler başlamadan önce, kullanıcılar cüzdanlarına BAR token gönderebilirler.

Chiliz, FC Barcelona ile birlikte geliştirdiği taraftar tokenını Haziran 2020'de piyasaya sürdü. FC Barcelona Fan Token'ın arz fiyatı, 2 euroydu.

Taraftar tokenleri nedir?



Tokenler genellikle sahiplik veya hatta üyelik kanıtı temsil edebilen varlıklardır. Tokenler halihazırda çok çeşitli amaçlar için kullanıldığından, en yaygın olanı şu anda Ethereum ve bunların ERC standart tokenleri olan tokenleri desteklemek için yerel niyetle birçok özel blok zinciri geliştirildi. Socios.com, kullanıcıların kulübe özel Taraftar jetonları alarak destekledikleri kulüpleri etkilemek için oy hakkı elde ettikleri futbol (futbol) hayranları için bir uygulamadır.

Fan tokenları nasıl çalışır?

Chiliz ($ CHZ) , Ethereum blok zincirinde chiliZ ve Socios.com platformu için dijital para birimi olarak hizmet veren bir ERC20 yardımcı program belirtecidir. Platformlarını başlatırken, diğer spor blockchain girişimlerinin yanı sıra, yeni bir token kategorisi ortaya çıktı: Taraftar Token. Socios.com platformuna girdikten sonra, henüz açıklanmayan kulüp ortakları, Taraftar Token Teklifi (FTO) olarak adlandırılan bir şeye ev sahipliği yapar. Taraftarlar, Taraftar Tokenları elde etmek için bir kripto para birimi değişimi yoluyla $ CHZ satın almalıdır . Bir takıma veya kulübe özgü olan bu belirteçler, şifreli bir oylama defterine ve üyelik hakları sahipliğine erişim sağlayan sonlu, dijital bir varlıktır.

FC Barcelona hakkında

Barça olarak da bilinen FC Barcelona, ??İspanya'nın Barselona şehrinde bulunan ve İspanyol futbolunun en üst uçuşu olan La Liga'da yarışan profesyonel bir futbol takımıdır. Barça'nın kendine özgü oyun tarzı, pası ve topu sahadaki her şeyin merkezine yerleştirir.