"Bankalar ertelenen KOSGEB taksitlerini istiyorsa, ödemeyin"
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt "KOBİ'lerimiz bazı bankaların halen kredi taksitlerinin ödenmesini talep ettiğini, hatta hesaplarından otomatik olarak taksit tutarlarının da tahsil edildiğine dair birtakım bilgiler aktardılar.
27.04.2020 05:03 | Son Güncelleme: 27.04.2020 05:03
KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt "KOBİ'lerimiz bazı bankaların halen kredi taksitlerinin ödenmesini talep ettiğini, hatta hesaplarından otomatik olarak taksit tutarlarının da tahsil edildiğine dair birtakım bilgiler aktardılar. KOBİ'lerimiz bu kapsamdaki ödemelerini yapmasınlar" dedi.
Kaynak: Dunya.com