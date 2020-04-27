"Bankalar ertelenen KOSGEB taksitlerini istiyorsa, ödemeyin" KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt "KOBİ'lerimiz bazı bankaların halen kredi taksitlerinin ödenmesini talep ettiğini, hatta hesaplarından otomatik olarak taksit tutarlarının da tahsil edildiğine dair birtakım bilgiler aktardılar.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt "KOBİ'lerimiz bazı bankaların halen kredi taksitlerinin ödenmesini talep ettiğini, hatta hesaplarından otomatik olarak taksit tutarlarının da tahsil edildiğine dair birtakım bilgiler aktardılar. KOBİ'lerimiz bu kapsamdaki ödemelerini yapmasınlar" dedi. Kaynak: Dunya.com