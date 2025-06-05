Bankalar Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

Bankalar Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?
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Bankalar Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?, gibi sorular 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili araştırılan konula arasında öne çıktı. Peki, Bankalar Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, 5 Haziran 2025 Perşembe günü olan arefe günü ile ilgili detayları araştırmaya başladı.Bankalar Arefe günü açık mı, çalışıyor mu? sorusu merak edilen konular arasında yer aldı. Peki, Bankalar Arefe günü açık mı, çalışıyor mu?

BANKALAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI, ÇALIŞIYOR MU?

Bankalar Kurban Bayramı Arefe Günü olan 5 Haziran Perşembe günü öğleden sonra kapanacak. Bankalar Kurban Bayramı bitimi 10 Haziran Salı günü mesaiye başlayacaktır. Vatandaşlar işlemlerini 10 Haziran Salı günü bankalardan yapabilecekler.

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR?

6 Haziran Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı tatili 9 Haziran Pazartesi günü son bulacak. Resmi kurumlar ve bankalar 10 Haziran Salı günü tekrar açılmış olacak.

2025 Kurban Bayramı günleri şu şekilde:

Kurban Bayramı Arefe - 5 Haziran

Kurban Bayramı 1. Gün - 6 Haziran

Kurban Bayramı 2.Gün - 7 Haziran

Kurban Bayramı 3.Gün - 8 Haziran

Kurban Bayramı 4. Gün - 9 Haziran

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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