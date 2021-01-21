Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı
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Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı

21.01.2021 15:29 | Son Güncelleme: 21.01.2021 16:02

Bankacılık sektörünün toplam mevduatı, geçen hafta 24,1 milyar lira artarak 3 trilyon 553 milyar liraya yükseldi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 15 Ocak ile biten haftada 24 milyar 131 milyon 302 bin lira artarak 3 trilyon 528 milyar 905 milyon 714 bin liradan, 3 trilyon 553 milyar 37 milyon 16 bin liraya çıktı.

Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 0,42 artışla 1 trilyon 539 milyar 268 milyon 153 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 1,28 artışla 1 trilyon 883 milyar 712 milyon 603 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 1 milyar 307 milyon dolar azalarak 263 milyar 207 milyon dolara indi. Yurt içinde yerleşik kişilerin YP mevduat tutarı 253 milyar 343 milyon dolar olurken, bunun 149 milyar 761 milyon dolarını yurt içinde yerleşik gerçek kişilerin, 85 milyar 582 milyon dolarını da yurt içinde yerleşik tüzel kişilerin mevduatları oluşturdu.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİLER AZALDI

Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri yüzde 0,33 azalarak 637 milyar 706 milyon 655 bin liraya geriledi. Taksitli ticari krediler de yüzde 0,07 azalışla 550 milyar 964 milyon 567 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi yüzde 0,50 azalarak 196 milyar 946 milyon 812 bin liraya indi.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 252 milyar 80 milyon 133 bin lirası konut, 7 milyar 962 milyon 30 bin lirası taşıt ve 377 milyar 664 milyon 92 bin lirası diğer kredilerden oluştu. Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 15 Ocak ile biten haftada 7 milyar 733 milyon 412 bin lira artarak 3 trilyon 444 milyar 534 milyon 793 bin liraya yükseldi. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,51 artış gösterdi.

Bankacılık sektörünün mevduatı bir haftada 24,1 milyar lira arttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burhan Sansarlıoğlu

Haber Yorumları (1)
ADSIZ: kim neden bankaya para yatırsın ki paranla rezil olacağın tek yer banka.
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