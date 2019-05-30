Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 24 Mayıs ile biten haftada 8 milyar 466 milyon 652 bin lira arttı.

TOPLAM KREDİ HACMİ YÜZDE 8,31 YÜKSELDİ

Bu haftada toplam kredi hacmi 2 trilyon 488 milyar 420 milyon 924 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 24 Mayıs haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,34, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 8,31 yükseldi.

Kaynak: İHA