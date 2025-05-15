Bandırmaspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur programını açıkladı. Rakiplerini eleyen Bandırmaspor ile Boluspor, yarı finalde karşı karşıya gelecek. Peki, Bandırmaspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor ve Boluspor'un yarı finalde karşılaşacağı Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur programını duyurdu. Maç tarihleri belirlendi. Bandırmaspor Boluspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
BANDIRMASPOR BOLUSPOR MAÇI NE ZAMAN?
Türkiye Futbol Federasyonu, Bandırmaspor ve Boluspor'un yarı finalde karşılaşacağı Trendyol 1. Lig Play-Off 2. Tur programını duyurdu. Maç tarihleri belirlendi.
Yarı final programı şöyle:
19 Mayıs Pazartesi
20.00 Boluspor - Bandırmaspor (Yeni Sakarya Atatürk Stadyumu)
23 Mayıs Cuma
16.00 Bandırmaspor - Boluspor (Bandırma 17 Eylül Stadyumu)
Yayın bilgileri henüz açıklanmadı.