Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak
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Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak

02.12.2020 08:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 10:32

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğe göre, balon balığı avcılığını teşvik etmek amacıyla bu yıl kuyruk başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Balon Balığı Avcılığının Desteklenmesine Dair Tebliğ'i, Resmi Gazete'de yayımlanarak, 1 Ocak 2020'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Tebliğ, Su Ürünleri Bilgi Sistemi'ne (SUBİS) kayıtlı, çevirme ve sürütme ağları dışında avcılık faaliyetinde bulunan, geçerli bir balıkçı gemisi ruhsat tezkeresine sahip olan ve istilacı balon balığı türünün Akdeniz ve Ege Denizi'ne kıyısı olan illerde avcılığını yapan balıkçılara verilecek destekleme ödemesiyle ilgili usul ve esasları düzenliyor.

KUYRUK BAŞINA 5 LİRA VERİLECEK

Buna göre, balon balığı kuyruğunun 1 milyon adete kadar her bir adedi başına 5 lira destekleme ödemesi yapılacak. Kuyruk alımı, 31 Aralık 2020'ye kadar gerçekleştirilecek ancak daha öncesinde 1 milyona ulaşıldığında SUBİS üzerinden alım durdurulacak. Kuyruk alımı bugünden itibaren 5 iş günü sonra başlayacak.

Balon balıkları bütün olarak karaya çıkartılamayacak, çıkartıldığının tespiti halinde bu durum hakkında tutanak tutulacak ve getirilen bütün balıklar destekleme kapsamına alınmayacak.

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BALON BALIĞININ AVLANMASI

Destekleme kapsamında avcılığına izin verilen ve avlanılan balon balıklarının kuyruk kesimi, balıkçı gemilerinde insan sağlığına risk oluşturmayacak koşullar altında yapılacak. Balon balığı avcılığı yapacak balıkçı gemilerinde ihtiyaç duyulacak koruyucu eldiven, sızdırmaz poşet ve benzeri malzemelerin bulundurulması zorunlu olacak.

Balon balığı avcılığı için bu yıl kuyruk başına 5 lira destek ödemesi yapılacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çalkaya

Haber Yorumları (3)
SULAMA KANALINDA BALIK TUTAN AVCI: Denizlerimizde balon balığı tatlı sularımızda israil sazanı türü türleri bitme noktasına getirmiş durumda sportif av adeta bitme noktasına geldi özellikle tatlı sularımızda sayın yetkililerden israil sazanı tehditine yönelikte çözümler beklemedeyiz.
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CİHANGİR BOB: Denizi kuruturuz
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AHAHA: 2 yıl önce yapsaydiniz şu işi aga günlük 100 lira alırdık ??
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