Balıkçılar rotayı salyangoza çevirdi! Kilosu 3,5 liradan satılıyor

04.09.2019 15:26

Av yasağının 1 Eylül'de sona ermesinin ardından Karadeniz'e açılan Düzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, balıkta umduklarını bulamayınca rotayı salyangoz çevirdi.

Sabahın erken saatlerinde "Vira bismillah" diyerek gırgır ve trol tekneleriyle Karadeniz'e açılanDüzce'nin Akçakoca ilçesindeki balıkçılar, az miktarda avladıkları mezgit, barbun ve istavritle limana döndü. Balıkta umduğunu bulamayan balıkçılar, önemli bir alternatif olan ve yurt dışına ihraç edilen salyangoz avcılığına yöneldi. Balıkçıların limana getirdiği salyangozlar, işlenmek üzere fabrikalara gönderiliyor. Salyangozun kilogramı ortalama 3,5 liradan satılıyor.

"UZAK DOĞU ÜLKELERİNE İHRAÇ EDİLİYOR"

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, balıkçıların palamut avcılığında umduğunu bulamadığını söyledi.

Av yasağının kalkmasıyla balıkçıların denize açıldığını aktaran Karakaş, "Denizde palamut olmayınca balıkçılar salyangoz avcılığıyla ekmeklerini çıkarmaya çalışıyor. Bu sene palamudun olmaması, balıkçıları mecburi olarak salyangoz avcılığına yöneltti. Şu anda gündüzleri salyangoz avcılığı devam ediyor. Bu genelde Çin ve Kore gibi Uzak Doğu ülkelerine ihraç ediliyor." diye konuştu.

"ORTALAMA KİLOGRAM FİYATI 3,5 LİRA"

Karakaş, salyangoz avcılığının önemli bir gelir kaynağı olduğunu dile getirerek, "Salyangoz Türkiye'de işleniyor, dondurulup yurt dışına ihraç ediliyor. Ortalama kilogram fiyatı 3,50 lira. İyi bir rakam olarak görünüyor, en azından günü kurtarıyor. Balık olmayınca yapacak bir şey yok, bunun peşine gitmek durumundayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA