Balık Fiyatları 10 TL'ye Sabitlendi, Talep Patladı

Ordu'da, denizlerden avlanan balık türlerinin fiyatları 10 TL'de sabitlendi, vatandaşlar balıkçılara akın etti.

Karadeniz'de güzel geçen hava şartlarının ardından denizlerde kolay avlanan balıkçıların yüzü güldü. Bir süredir bol çıkan balıklar, tüketicilerin olduğu kadar balıkçıların da yüzünü güldürdü. Denizden avlanan balık türlerinin fiyatının ise 10 TL'ye sabitlenmesi, vatandaşların balıkçılara akın etmesine neden oldu.

Ordu'da balıkçılık yapan Aziz Ceylan, denizden avlanan bazı balık türlerinin 10 liradan satışa sunulduğunu ve müşterilerin oldukça fazla talep gösterdiğini söyledi. Balıkların neredeyse dip fiyattan satıldığını aktaran Ceylan, "Mezgit, istavrit, tirsi ve kefal balığı şu sıra çok bol çıkıyor. Hamsiler şu anda Gürcistan tarafına gittiği için fazla hamsi kalmadı. Deniz balıkları şu anda tezgahlarda hamsinin yerini aldı. Tezgahlar balıklar ile şenlendi ve fiyat olduğu sürece de talep oldukça fazla. Balık fiyatları yükselişe geçtiği takdirde talepler düşer" dedi.

Balıkçı Ceylan, mezgit, istavrit, tirsi ve kefal balıklarının kilogramının 10 TL'den satıldığını anımsatarak, fiyatların bir süre bu şekilde devam edeceğini umduklarını sözlerine ekledi. - ORDU

Kaynak: İHA