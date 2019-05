Balığa Ramazan Ayarı

Samsun'da et ve tavuk fiyatlarının artmasına karşılık, başta çupra olmak üzere birçok balık türünde fiyatlar düştü.

1 Nisan tarihinde başlayan av yasağının ardından Samsun'da kültür balıkları satılmaya başlandı. Tezgahlardaki istavrit, mezgit, çinakop, barbun, hamsi ve palamut gibi balıkların yerini alabalık, somon, çupra ve levrek gibi balıklar aldı. Ramazan'da artan tavuk ve kırmızı et fiyatlarına karşılık çupranın kilo fiyatı 5 lira düşerken, diğer balıkların fiyatında da düşüş yaşandı.

"Çupranın kilosu 20'ye düştü"

Ramazan dolayısıyla balık fiyatlarının düştüğünü ifade eden balık satıcısı Kurtça Aydın, "Ramazan ayında olduğumuz için 2 gündür balık fiyatlarını aşağıya çektik. Kırmızı et ve tavuğa büyük ölçüde zam geldi. Çuprayı geçen günlerde 27-28 liradan satıyorduk. 2 gündür 20 liradan satıyoruz. Ramazan'da et ve tavuk yiyemeyen vatandaşların balık yemesini istiyoruz. 1 kilo balıkla 3 kişi doyabilir. İftarda çorba, salata ve balıkla güzel bir şekilde karın doyurulabilir. 1 kilo balığı 3 kişiye bölüştüğünüzde fiyatı gayet ucuza geliyor. Vatandaşlar çuprayı tavada, fırında ya da mangalda yapabilirler. Çupranın tanesi 350 gram civarına denk geliyor. 3 tane çupra da 1 kilo geliyor. Bu da vatandaşlar tarafından gayet cazip" dedi.

"Tavuk ve kırmızı et alamayan, balık alabilir"

Balık fiyatlarını tavuk ve kırmızı ete göre daha hesaplı olduğunu vurgulayan balık satıcısı Onur Can Köse, "Et ve tavuğa göre balık fiyatları gayet ucuz. Tavuk fiyatları tavan yaptı. Çupranın kilosu 20 TL'ye düştü. Kefalin kilosu 15 TL'den 10 TL'ye düştü. Alabalık 25'den 20 TL'ye düştü. Levrek, 30'dan 25 TL'ye düştü. Somon da 23 liradan satılıyor. Bu balıklar doyurucu balıklar. 1 kilo tavukla 3 kişi doyamaz belki ama 1 kilo balıkla 3 kişi doyabilir. Şu anda balık satışları yavaş yavaş artmaya başladı. 2 kilo çupraya 6 adet çupra denk geliyor. Bununla da rahat 5 kişi doyar. Bu da kişi başına 8 TL'ye denk geliyor. Balık almak, kırmızı et veya tavuğa göre çok hesaplı" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İHA