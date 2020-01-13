Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İBB arasındaki İkitelli metro polemiği büyüyor

13.01.2020 19:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 20:35

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Cahit Turan'ın "İmamoğlu Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu" sözlerinin ardından bakanlık ile İBB arasındaki polemik büyüyor. Bakan Turan'ın sözlerine geçtiğimiz günlerde yanıt veren İBB sözcüsü Murat Ongun, "Ulaştırma Bakanı Sn. Turhan'ın, 'İmamoğlu Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu' ifadesi doğru değildir" ifadelerini kullanmıştı. Ongun'un bu sözlerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın Müşaviri Turan Özyanık, Twitter hesabından yanıt verdi.

"İSTANBULLULARIN KALİTELİ HİZMET ALMASI ENGELLENİYOR"

İBB tarafından, günlük 100 bin kişi hareketinin beklendiği dünyanın en gelişmiş teknolojileri ile hizmet verecek İkitelli Şehir Hastanesi'nin metrosunun ve kara yollarının yapımının durdurulduğunu belirten Özyanık, "Bu nedenle İstanbulluların kaliteli sağlık hizmeti alması engelleniyor." ifadelerini kullandı.

"ÖDENEĞİ OLAN ÇALIŞMALAR DURDURULDU"

Metrokent-Kayaşehir Metro hattında 4 istasyonda imalatlara başlanırken, çalışmaları etkileyen yolların trafiğe kapatıldığına dikkati çeken Özyanık, "Mevcut imalatlar yerel seçimler öncesinde yapıldı. Yerel seçimlerden sonra ihalesi, ödeneği ve müteahhidi olan çalışmalar durdurulmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

"İSTANBUL'A HİZMET MOTİVASYONUNUZ NE ZAMAN ORTAYA ÇIKACAK"

Sağlık Kent Metro İstasyonu'nun hastane içerisinde bulunduğunu ve hastanenin açılabilmesi için metro inşaatının bitirilmesinin zorunlu olduğunu vurgulayan Özyanık, şunları kaydetti: "Bizim motivasyonumuz millete hizmet etme ve dev projeleri ülkemize kazandırma aşkından geliyor ama asıl merak konusu, sizin İstanbul'a hizmet etme motivasyonunuzun ne zaman ortaya çıkacağıdır."

ONGUN "BAKANIN İFADESİ DOĞRU DEĞİL" DEMİŞTİ

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan'ın İstanbul Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metro hakkındaki açıklamalarına yanıt veren Ongun, "Bazı Bakanlarımızın, İBB ve Başkanımız Ekrem İmamoğlu hakkında yanıltıcı açıklama yapmayı alışkanlık haline getirdiğini üzülerek görmekteyiz. Ulaştırma Bakanı Sn. Turhan'ın, 'İmamoğlu Başakşehir'de açılacak şehir hastanesine ulaşacak metroyu durdurdu' ifadesi doğru değildir" demişti.

"1,5 MİLYAR LİRAYA İHTİYAÇ VAR"

Metro hattının sadece yüzde 9'unun tamamlandığı hatırlatan Ongun, "Yapımına 2017 yılında başlanan Başakşehir-Kayaşehir metro hattı projesi, finansman bulunmadan ihaleye çıkıldığı için Ekim 2018'den bu yana durmaktadır. Sadece yüzde 9'u tamamlanan hattın bitirilmesi için 1,5 milyar liraya ihtiyaç vardır" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA