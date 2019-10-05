Bakanlık'tan Meclis'e kritik rapor: Doğurganlık alarm veriyor!

05.10.2019 12:15

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın TBMM'ye sunduğu raporda, 18 yaşın altındaki çocuk nüfus sayısının 22 milyon 820 bin olduğu belirtilirken, Türkiye'deki doğurganlık hızının, nüfusun yenilenmesi için gereken doğum oranının altına düştüğü uyarısı yapıldı. Raporda, son 12 yıl içinde çocuk nüfusu oranının genel nüfusa oranla yüzde 31,60'tan yüzde 28'e düştüğü açıklandı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Vekili Dr. Selahattin Güven, TBMM İnsan Hakları Alt Komisyonu'nda milletvekillerine sunduğu kapsamlı raporda özetle şu bilgilere yer verdi:

AB'DEN İYİYİZ

Avrupa ülkeleri içerisinde yüzde 28 ile en yüksek çocuk nüfusuna sahip olan ülkeyiz. Bizi yüzde 24,8'le İrlanda takip ederken, çocuk nüfusunun AB ortalamasında 18,7 olduğu görülüyor.

12 YILDA YÜZDE 28'E DÜŞTÜ

Türkiye'de genel olarak nüfusumuzun arttığını görüyoruz. Ancak, Türkiye'yi kendi içinde kıyasladığımız zaman çocuk nüfusumuzun artık genel nüfus içerisindeki oranı giderek düşüyor. 12 yıllık süre içerisinde 31,60'tan 28'e düşüş saptanmış. 2007-2018 yıllarını kıyasladığımızda çocuk nüfusunun genel nüfus içerisindeki oranının düştüğünü görülüyor. Yani ülke nüfusu artıyor, çocuk nüfusu düşüyor.

ALARM VERİYOR

Çocuk nüfusundaki düşüş bizim açımızdan alarm verici hususlardan biri. Bir ülkenin doğurganlık hızı 2,1'in altına düşmesi ülke nüfusunun düşme trendine gireceği anlamına geliyor. Şu anda bizim doğurganlık oranımız 1,99. Bu anlamda, belli bir zaman sonra ülke olarak nüfusumuzun düşme trendine gireceğini öngörebiliriz.

1 MİLYON HANE TEK EBEVEYNLİ

Türkiye'de çocukların olduğu hane sayısı artıyor. 2014'te 11 milyon hanede çocuk varken, şu an 11 milyon 279 hanede çocuk var. Bir anlamda bizim yine de çocuk nüfusumuzun belli bir standartta durduğunu görüyoruz. Burada bizim açımızdan risk faktörü ise şu an totalde 1 milyon hanenin tek ebeveynli olması.

Doğurma hızı: Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurduğu ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. (Milliyet)