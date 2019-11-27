Bakanlık, Atlasglobal'ın yolcuları mağdur edip etmeyeceğini yakından takip edecek

27.11.2019 10:15 | Son Güncelleme: 27.11.2019 10:25

Türkiye'nin özel hava yolu şirketlerinden Atlasglobal'ın 21 Aralık tarihine kadar geçici olarak operasyonlara ara verildiğini duyurmasının ardından konu hakkında bir açıklamada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından geldi. Bakanlık, şirketin bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediğinin yakından takip edileceğini duyurdu.

Bakanlık'tan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Atlas Global Havayolları, 21 Aralık 2019 tarihine kadar tarifeli uçuşlarını durdurduğunu açıklamıştır. Firma, söz konusu dönem içinde uçuşunu yapamayan yolcularla ilgili bilgileri 15 Aralık 2019 tarihine kadar tespit ederek, söz konusu süreç nedeniyle oluşabilecek mağduriyetleri gidereceğini bildirmiştir. Atlas Global Havayolları'nın belirttiği süre içerisinde bilet alan yolcuların mağduriyetlerini giderip gidermediği, Bakanlığımızca yakından takip edilecektir"

NE OLMUŞTU?

Atlasglobal, 2016 yılından itibaren başlayan ekonomik dalgalanma ve İstanbul Havalimanı'ndaki artan maliyetler nedeniyle dün geceden itibaren uçuşlarını durdurduğunu ve 21 Aralık'a kadar sefer icra edilemeyeceğini açıkladı.

Atlasglobal konu hakkında şu açıklamayı yapmıştı:

"Hava yolumuz tarafından alınan karar ile sizlere farklı bir uçuş deneyimi sunabilmek amacıyla yeniden yapılanma sürecine girmiş bulunmaktayız. 26 Kasım 2019 itibariyle 21 Aralık 2019 tarihine kadar geçici süreyle operasyonlarımıza ara verilmiştir. Bu süreçte uçuşu gerçekleştirilemeyen yolcularımızın satın aldıkları biletleriyle ilgili 15 Aralık 2019 tarihine kadar gerekli tespitler tarafımızca yapılacaktır.

16 ARALIK'TA YENİ DUYURU YAPILACAK

Siz değerli yolcularımızın iade ve değişiklik talepleri ile ilgili uygulanacak işlemler 16 Aralık 2019 tarihinde web sitemiz üzerinden duyurulacaktır. Konu ile ilgili sorularınızı ve taleplerinizi callcenter@atlasglb.com e-posta adresine PNR numarasıyla birlikte iletebilirsiniz. Web sitemizden ve diğer satış kanallarımızdan bilet satış işlemleri 16 Aralık 2019 tarihine kadar kapalı tutulacaktır."