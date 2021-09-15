Bakan müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başlıyor - Haberler Ekonomi
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Bakan müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başlıyor

İhlas Haber Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Haberler | Ekonomi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, evde bakım yardımı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlanacağını söyledi. Kişi başı aylık bin 797 lira 97 kuruş olan destek için hak sahiplerine toplamda 968 milyon TL ödeme yapılacak.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlara ve ailelerine ekonomik destek sağlamak amacıyla yapılan evde bakım yardımı ödemelerinin bugün hesaplara yatırılmaya başlandığını açıkladı.

Bakan Yanık, bakıma ihtiyacı olan engelli bireylerin aileleri yanında desteklenmelerinin öncelikli hedeflerden biri olduğunu vurgulayarak, "Engelli vatandaşlarımıza yönelik politikalarımızı aile odaklı sosyal hizmet vizyonumuz doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Evde bakım yardımı ile bakıma ihtiyaç duyan ağır engelli yakını olan ve bakımını üstlendiği için çalışamayan vatandaşlarımızı da destekliyoruz" dedi.

TOPLAM 968 MİLYON TL ÖDENECEK

Evde bakım yardımı kapsamında hak sahibi başına aylık bin 797 lira 97 kuruş ödeme yapıldığını hatırlatan Bakan Yanık, "Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için toplam 968 milyon TL evde bakım yardımı ödemelerine bugün başlıyoruz. Ödemeler 20 Eylül'e kadar tamamlanacak. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.

Bakan müjdeyi verdi! Evde bakım yardımı ödemeleri bugün başlıyor
İhlas Haber Ajansı / Ayşe Şensoy Boztepe - Ekonomi Haberleri

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