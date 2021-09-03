Son Dakika | Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi
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Son Dakika | Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - Haberler | Ekonomi

Son dakika haberler: Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi Kentte Süryani çöreği yiyen Bakan Varank: "Süryaniler bu işi biliyor" Mardin'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentin tarihi çarşılarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi

Kentte Süryani çöreği yiyen Bakan Varank: "Süryaniler bu işi biliyor"

MARDİN - Mardin'e gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kentin tarihi çarşılarında esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Tarihi çarşıda Süryani çöreği yiyen Bakan Varank, "Süryaniler bu işi biliyor" dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak için Mardin'i ziyaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, sanayicilerle bir araya gelerek istişare ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Ardından Mahmut Feyzi Yedikardeş Camisinde cuma namazı kılan Bakan Varank, daha sonra Mardin 1. Caddede esnafı ziyaret etti. Hasan Ayyar Çarşısı, Revaklı Çarşısı, Tellallar Çarşısı, Bakırcılar Çarşısını gezen Bakan Varank, esnafla sohbet etti. Süryani çöreği yiyen Bakan Varank Süryanilerin işi bildiğini söyledi. Ardından Mardin merkezden ayrılan Bakan Varank, Dara Antik Kenti Örenyeri Çevre Düzenlemesi ve Restorasyonu açılış törenine katılmak için Dara'ya geçti.

(SGN-YRT-E)

Son Dakika | Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi
Son Dakika | Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi
Son Dakika | Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi
Son Dakika | Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi
Son Dakika | Bakan Varank Mardin'de esnafla bir araya geldi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş

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