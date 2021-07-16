Bakan Varak, Su Ürünleri Tesisinin temelini atacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Bakan Varak, Su Ürünleri Tesisinin temelini atacak

Bakan Varak, Su Ürünleri Tesisinin temelini atacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sinop'ta Su Ürünleri Temel Atma ve Keten Müzesi Sözleşme imza törenine katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Sinop'ta Su Ürünleri Temel Atma ve Keten Müzesi Sözleşme imza törenine katılacak.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında finanse edilen "Sinop Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi"nin temeli Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından atılacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bayram öncesinde bir takım açılış ve temel atma törenleri için Sinop'u ziyaret edecek. Bakan Varank, programı kapsamında 17 Temmuz Cumartesi günü Sinop'ta Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Sinop Organize Sanayi Bölgesi'nde yapılan "Sinop Su Ürünleri İşleme Şoklama ve Depolama Tesisi"nin Temel Atma törenine katılacak. KUZKA tarafından Sinop Keten Müzesi Güdümlü Projesi Sözleşme İmza Törenine de eşlik edecek olan Bakan Varank daha sonra biyokütle enerji santralinin açılışını gerçekleştirecek. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ali Babacan Mustafa Varank Süleyman Soylu Mustafa Destici
Magazin Müge Anlı Serra Arıtürk Kaan Yıldırım Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Bakan Varak, Su Ürünleri Tesisinin temelini atacak - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.7.2021 15:25:46. #1.16#

title