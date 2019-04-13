Bakan Turhan Müjdeyi Verdi: Artık e-Devlet Üzerinden Yapılabilecek

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı CahitTurhan, elektronik haberleşmede abonelik sözleşmelerinin dijital ortamdayapılmasını sağlayacak düzenlemenin tamamlandığını belirterek, "Vatandaşlarımızartık bayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saattemobil abonelik sözleşmesi yapabilecek." dedi.

Bakan Turhan, e-Devlet üzerindenelektronik haberleşmeye ilişkin birçok işlemin gerçekleştirilebildiğini söyledi. Mobil hat, borç ve alacak bilgilerinin sorgulanması gibi işlemlerine-Devlet Kapısı üzerinden verildiğini anlatan Turhan, "Böylelikle bürokratikişlemler kaldırılarak, vatandaşımıza kolaylık sağlandı." diye konuştu.

Kamu kuruluşları tarafından verilen tüm hizmetlerin elektronik ortamdavatandaştan belge istenmeksizin kendi içinde sorgulama ve doğrulama yoluylahizmet verilmesi yönünde yoğun çalışma yürütüldüğünü dile getiren Turhan, mevcutdüzenlemeler gereğince elektronik haberleşme sektöründe abonelik sözleşmelerininyazılı olarak tesis edildiğini anımsattı.

"GÜVENLİK ARTACAK, KAĞIT İSRAFI AZALACAK"

Turhan, gelişen teknolojik imkanlarla elektronik haberleşme sektöründehizmet alan tüketicilerin de faydalanabileceği yönde mevzuat değişikliği yolunagidilmesi ihtiyacının ortaya çıktığını kaydetti. Devlet ile vatandaşlar arasında interaktif iletişim kuran e-Devletuygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığının eylem planlarıkapsamında, vatandaşların e-Devlet üzerinden mobil abonelik sözleşmesiyapabilmesine yönelik çalışmaların tamamlandığını ifade eden Turhan, şöylekonuştu:

"Bu kapsamda operatörlerin'https://www.turkiye.gov.tr/ttmobil-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri','https://www.turkiye.gov.tr/turkcell-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri' ve'https://www.turkiye.gov.tr/vodafone-yeni-mobil-hat-basvuru-islemleri'adreslerinden abonelik işlemleri gerçekleştirilecek. Böylece vatandaşlarabayilere gitmeden internete ulaşabilecekleri her noktadan ve her saatte mobilabonelik sözleşmesi yapma fırsatı sunuldu."

Sözleşme kurulma süreçlerinde kağıt israfının önlenmesi, güvenliğinartırılması, bürokrasinin azaltılarak abonelik işlemlerinin daha hızlı birşekilde yapılmasına imkan sağlandığına dikkati çeken Turhan, "Vatandaşlara önemlikolaylık sağlayan bu hizmetlerin süreçlerinin dijitalleşmesi, verimliliğinartması ve tasarruf sağlanması gibi birçok faydası olacak." ifadesini kullandı.

"SÖZLEŞME E-İMZA İLE YAPILACAK"

Turhan, elektronik haberleşme sektörü gibi teknolojinin öncüsü olansektörün dijitalleşme dönüşümünü hızlı bir şekilde gerçekleştirmesinin ülkeekonomisine de olumlu katkı sağlayacağını vurgulayarak, e-Devlet üzerindensözleşme yapmak isteyen vatandaşların, kendilerine uygun tarife/paketler ilesunulan alternatif cep telefonu numaralarından birini seçebileceğini anlattı.

Gerekli bilgi ve belgeleri e-Devlet üzerinden sağladıktan sonragüvenli e-imza ile sözleşmeyi imzalayabileceklerine işaret eden Turhan,"Akabinde, SIM kart işletmeciler tarafından kargoyla vatandaşlara ulaştırılacak."değerlendirmesinde bulundu.