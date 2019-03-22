Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a Kadar Toplam 2 Bin 902 Uçuş Yapıldı
Ulaştırma Bakanı Mehmet Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldığını ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildiğini söyledi.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. İstanbul Havalimanı hakkında verileri paylaşan Turhan, 18 Mart'a kadar 2 bin 902 uçuş yapıldığını açıkladı.
Bakan Turhan şu açıklamaları yaptı:
"SİBER SALDIRILAR İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"
Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız. Dünyanın en büyük havalimanını 29 Ekim 2018'de açtık. O günden sonra uçuşlar yapılmaya başladı. Her şey test edildi.
"372 BİN 118 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ"
İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldı ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildi. Şu an 140 bin çalışan var. Adeta Anadolu'da orta büyüklükte bir şehir kadar.
"TAŞINMA 7 NİSAN'DA BİTECEK"
İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan'da 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00:00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek.