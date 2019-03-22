Bakan Turhan: İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a Kadar Toplam 2 Bin 902 Uçuş Yapıldı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, Anadolu Ajansı Editör Masası'nın konuğu oldu. İstanbul Havalimanı hakkında verileri paylaşan Turhan, 18 Mart'a kadar 2 bin 902 uçuş yapıldığını açıkladı.

Bakan Turhan şu açıklamaları yaptı:

"SİBER SALDIRILAR İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALIYORUZ"

Seçimlere yönelik siber saldırıları engellemek için gerekli tedbirleri alıyoruz, seçime hazırız. Dünyanın en büyük havalimanını 29 Ekim 2018'de açtık. O günden sonra uçuşlar yapılmaya başladı. Her şey test edildi.

"372 BİN 118 KİŞİYE HİZMET VERİLDİ"

İstanbul Havalimanı'ndan 18 Mart'a kadar toplam 2 bin 902 uçuş yapıldı ve 372 bin 118 kişiye hizmet verildi. Şu an 140 bin çalışan var. Adeta Anadolu'da orta büyüklükte bir şehir kadar.

"TAŞINMA 7 NİSAN'DA BİTECEK"

İstanbul Havalimanı'na taşınma 5 Nisan'da 03.00'te başlayıp 7 Nisan 00:00'da bitecek. 7 Nisan'dan sonra tüm operatörler buradan hizmet verecek.

Kaynak: AA