Bakan Soylu: 8 Bin Bekçi ve 15 Bin Polis Alınacak

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, partisinin yerel seçim çalışmaları kapmasında Silivri'de düzenlenen mitingde, 8 bin bekçi, 15 bin polis alınacağını açıkladı. Bakan soylu, Çarşamba günü alıma çıkılacağını söyledi.

Bakan Soylu bekçi alımlarıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"8 BİN BEKÇİ ALIYORUZ"

Şimdi 8 bin bekçi alıyoruz. Çarşamba günü alıma çıkacaklar. 28 bin bekçi olacak. İstanbul'a şu ana kadar 4 bin bekçi verdik. Yeni geleceklerle birlikte bin bekçi daha vereceğiz. İstanbul'daki bekçi sayısı 5 bin olacak. İstanbul'da evden hırsızlık günde 78'di, 57'ye düştü. Tüm Türkiye'de yüzde daha düştü.

"15 BİN POLİS DAHA ALIYORUZ"

İstanbul ve Türkiye'deki asayişcileri topladık, bu oranı yüzde 30 daha düşürmelerini tembihledik. 3-4 gün sonra açıklanacak 15 bin polis daha alıyoruz. 5 binini İstanbul'a vereceğiz. Artık İstanbul, her tarafında huzurun, güvenin, asayişin temin edildiği bir şehir olacak. Huzurun, güvenliğin başşehri İstanbul olacak."

Kaynak: AA