Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle...

Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.

5.08.2019 19:09
Bakan Pekcan:

Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek." dedi.

Kaynak: AA
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