Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle...
Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek.
Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle eylülde Türkiye'ye ziyaret gerçekleştirecek." dedi.
Kaynak: AA
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19:09 Bakan Pekcan: "ABD Ticaret Bakanı Wilbur Ross ile telefonda görüştük. Ross beraberindeki heyetle...