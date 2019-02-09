Bakan Pakdemirli: Düz Paket Uygulamasıyla Sigara Paketlerinin Cazibesi Ortadan Kaldırılacak

Sigara tüketiminin azaltılması için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, düz paket uygulamasıyla sigara paketlerinin cazibesinin ortadan kaldırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Bakan Pakdemirli, tütün mamulleri paketleri üzerindeki sağlık uyarı mesajlarının kapladığı alanı yüzde 65'ten yüzde 85'e çıkardıklarını söyledi. Pakdemirli, "Paket üzerinde yer alan resimli sağlık uyarıları setinin yenilenmesiyle ilgili çalışmalarımız devam ediyor." dedi.

"BU DÜZENLEMELER BİR MİHENK TAŞI NİTELİĞİNDEDİR"

Düz paket uygulamasıyla tütün mamulü paketlerin cazibesi ve çekiciliğini ortadan kaldırmayı, tütünün reklam ve tanıtım etkisi doğuracak şekilde kullanımını engellemeyi, sağlık uyarılarının fark edilebilirliğini ve etkinliğini arttırmayı amaçladıklarını ifade eden Pakdemirli, "Bu düzenlemeler ülkemiz tütün kontrolü uygulamaları açısından bir mihenk taşı niteliğindedir."

Kaynak: AA