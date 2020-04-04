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Bekir Pakdemirli, Ekonomi, Güncel

Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek

Gıda fiyatlarıyla ilgili vatandaşı rahatlatacak bir açıklamada bulunan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, salgın sürecinde gıda fiyatlarının daha da düşeceğini söyledi.

04.04.2020 14:06 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:06
Bakan Pakdemirli: Salgın sürecinde gıda fiyatları düşecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, CNN Türk canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Vatandaşın en çok merak ettiği gıda fiyatları konusunda müjdeli bir haber veren Pakdemirli, salgın sürecinde gıda fiyatlarının artmayacağını aksine düşeceğini söyledi.

Pakdemirli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Makarna üreticilerimiz üretimde sıkıntı yaşamıyor, ihracata dahi devam ediyoruz. Gıda fiyatlarında gerileme olacaktır. Türkiye'nin gıda problemi kısa, orta ve uzun vadede olmayacak.

"BU DÖNEMDE YENİ BİR GIDA ENFLASYONUNUN ANLAMI YOK"

Gıda üretim ve fiyatları sürekli izleniyor. Ürün takiplerini yapıyoruz. Örneğin limonda bunu yaptık. İhracatı izne bağladık. Bizim kararımızdan sonra yurt içinde fiyatlar düştü, Rusya'da halden bana görüntü gönderdiler limon 4 dolara çıkmış. Bu dönemde önce can sonra canan. Önce iç pazarın talepleri uygun fiyatla karşılanacak sonra ihracat. Üretim yüzde 100 devam ediyor. Bu dönemde yeni bir gıda enflasyonunun anlamı yok.

"MARKETLERDE ÇİPURA VE LEVREK UYGUN FİYATA SATILACAK"

Bu dönemde işsiz kalanları üretime davet ediyoruz.Dün imzalar atıldı. Hazine arazilerinin bir kısmını bedelsiz olarak Tarım Bakanlığı'na aldık. Tarım ve gıda ölmeyecek iki sektördür.Hazine arazilerinde hububat alanında değerlendirebilir. Çipura ve levrek, 3-4-5 Nisan'da kampanyaya katılan tüm marketlerde ve seçkin balıkçılarda uygun fiyata satılacak.

"ÜRETİCİYİ MAĞDUR ETMEYECEĞİZ, GEREKİRSE HEPSİNİ BİZ ALIRIZ"

Pazar ve açık yerlerde ekmek satışı yasaklandı. Aksi durumlarda Gıda WhatsApp ihbar hattı devrede. Vatandaşlar aklına takılanları sorabilirler ve ihbarda bulunabilir. Numarası 0501 174 0 174. Üreticiyi asla mağdur etmeyeceğiz. Ürünü tarlada bırakmayacağız gerekirse hepsini biz alırız. Borçlarla ilgili bir düzenleme üzerinde çalışılıyor. İmkanlar çerçevesinde üreticilerimiz için her şeyi yaparız.

"AŞI ÇALIŞMALARIMIZ DEVAM EDİYOR"

Başta Pendik Enstitüsü olmak üzere çalışıyoruz. Kuş gribi hastalıklarını yenmiş bir ülkeyiz bunu da bu teşkilat ile yaptık. Hem aşı hem serum üzerinde yapılacak olan çalışmalarda bizim teşkilatımız son derece iddialı. Çalışmalara başladık, arkadaşlarımız çalışıyorlar. Eminim ki yakın zamanda önemli gelişmeler kaydedeceğiz. Elektrikli traktör çok yakın zamanda üretim hattından çıkacak. Üretim hatları kuruluyor. Üreticimiz var. TİGEM olarak da 35 tane sipariş verdik, bunları alıp kullanacağız."

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