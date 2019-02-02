Bakan Müjdeyi Verdi! Boron Yüzde 10 İndirimli Satılacak

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Boron" adlı temizlik ürününün bugünden itibaren "Enflasyonla Topyekün Mücadele Programı" kapsamında yüzde 10 indirimle satışa sunulacağını bildirdi.

BOR MADENİNDEN YAPILAN İLK VE TEK TEMİZLİK ÜRÜNÜ

Bakan Dönmez Twitter üzerinden şu açıklamayı yaptı:

"Bir müjde daha... Türkiye'nin bor madeninden üretilen ilk ve tek temizlik ürünü #Boron #EnflasyonlaTopyekunMücadele kapsamında bugünden itibaren yüzde 10 indirimle satışa sunulacak. Kampanya ülkemize ve milletimize hayırlı olsun. "