Bakan Kurum'dan Manisa depremine ilişkin açıklama: Ağır hasarlı binalar için ödemeler pazartesi başlayacak
Manisa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklama yapan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Ağır hasarlı 249 bina yıkılacak" dedi. Ayrıca Bakan Kurum, ağır hasarlı binalar için 21 bin 500 lira ödeneceğini açıkladı. Ödemeler pazartesi günü başlayacak.
24.01.2020 18:28 | Son Güncelleme: 24.01.2020 18:32
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Manisa'da meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Deprem sonrası ağır hasar oluşan 249 binanın yıkılacağını belirten Bakan Kurum, "21 bin 500 lira acil yardım ödeneği göndereceğiz. Hasarlı bina sahiplerine ödemeler pazartesi günü başlayacak" ifadelerini kullandı.
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