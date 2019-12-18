: Bakan Kurum: 100 bin sosyal konut kampanyası ilk defa 1 yılda yapılıyor

18.12.2019 15:47 | Son Güncelleme: 18.12.2019 16:42

TBMM Genel Kurulu, Meclis Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç Başkanlığı'nda, 2020 Mali Yılı Bütçesi'nin maddelerini görüşmek üzere toplandı. Yürütme adına bütçe görüşmelerine katılan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin iddia ve sorularını yanıtladı. Bakan Kurum, TOKİ'nin ilk defa 100 bin sosyal konutu bir yıl içinde yapacağını söyledi.

"240 AY VADE, 894 LİRA SABİT TAKSİT"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, '100 bin sosyal konut kampanyası' kapsamında talepleri toplamaya başladıklarını bildiren Bakan Kurum, "Bugüne kadar Toplu Konut İdaresi Başkanlığımız, 2002 yılından bugüne 100 bin sosyal konutu ilk defa bir yılda yapıyor. Bugüne kadar 857 bin bağımsız bölüm ürettik ve 160 milyar liralık iş yaptık. Sosyal donatılarımızı da eklediğinizde 1 milyon bağımsız bölümün üzerinde tamamen alt gelir grubu vatandaşlarımıza yönelik, yine şehirlerimizin sosyal altyapılarını güçlendirmeye yönelik bir çok iş ve işlemi yaptık ve vatandaşlarımıza teslim ettik. Bu çerçevede alt gelir grubu vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmesi amacıyla ve bu ülkede evi olmayan hiçbir alt gelir grubu vatandaşımız kalmayana dek, 240 aya varan vadeyle, 894 lira sabit taksitle bu kampanya yapılacaktır" dedi.

"81 İLDE MİLLET BAHÇESİ YAPIYORUZ"

Kampanyanın 81 ildeki alt gelir grubu vatandaşlara yönelik yapılacağını belirten Bakan Kurum, milletvekillerinin, "Kampanya 21/B'ye göre mi ihale edilecek?" şeklindeki soruları üzerine de "21/B özellikli işleri tarif ediyor. Dolayısıyla burada özellikli bir iş olması halinde, aciliyet gerektirmesi halinde, terörle ilgili bir işlem olması halinde 21/B buna cevaz veriyor. Bunun dışında, aciliyeti olmayan işlerle alakalı 21/B'ye göre ihale yapılmadı. Bundan sonraki süreçte de aynı anlayışla devam edilecektir" şeklinde konuştu. Kurum, millet bahçelerini ise 81 ile yaptıklarını, kişi başı yeşil alan miktarını arttırmak için çalıştıklarını vurguladı.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Bir soru üzerine, kentsel dönüşümle ilgili çok ciddi hedefler koyduklarını ifade eden Bakan Kurum, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Her yıl 300 bin bağımsız bölüm, beş yılda 1,5 milyon bağımsız bölümün dönüştürülmesi hedefi koyduk. Bunları da, afet riski altındaki alanların dönüşümü, yine deprem riski altındaki alanların dönüşümü, tarihi alanların dönüşümü, sanayi alanlarının dönüşümü şeklinde 4 ana başlıkta topladık ve 'yerinde, hızlı, gönüllü dönüşüm yapacağız' dedik. Bu çerçevede, sanayi alanlarının dışarı çıkarılması, yine vatandaşlarımızın o can ve mal güvenliği riski taşıdığı Dilovası'na biz yerel seçim zamanında gittik ve hem vatandaşımızla hem orada sivil toplum örgütlerimizle görüştük."

Kaynak: DHA

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