Bakan Kasapoğlu'ndan Tokyo 2020 kotası alan paralimpik sporculara tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para halterde Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden kadınlarda Nazmiye Muratlı Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam ve erkeklerde Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para halterde Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden kadınlarda Nazmiye Muratlı Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam ve erkeklerde Abdullah Kayapınar'ı tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, para halterde dünya sıralamasına göre Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı elde eden kadınlarda Nazmiye Muratlı Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam ve erkeklerde Abdullah Kayapınar için tebrik mesajı yayımladı. Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Para halterde dünya sıralamasına göre Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan kadınlarda Nazmiye Muratlı Besra Duman, Yasemin Ceylan Baydar, Sibel Çam ve erkeklerde Abdullah Kayapınar'ı kutluyorum. Bizleri gururlandıran milli sporcularımıza Tokyo 2020 Paralimpik Oyunları'nda başarılar diliyorum. Milli Sporcularımızın başarısında emeği geçenleri de tebrik ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı