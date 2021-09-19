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Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi

AA / Sinem Er - Haberler | Güncel
Son dakika! Bakan Kasapoğlu, Ampute Milli Futbol Takımı'na başarılar diledi

Son dakika haber... Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk maçına çıkacak milli takıma başarılar diledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Polonya'nın Krakow kentinde düzenlenen Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası'nda şampiyonluk maçına çıkacak milli takıma başarılar diledi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Mehmet Muharrem Kasapoğlu, milli takım teknik direktörü Gazi Osman Çakmak ve kaleci Gazi Bülent Çetin ile yaptığı telefon görüşmesinde milli takıma finalde başarılar dilerken, Çakmak ve Çetin'in Gaziler Günü'nü tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, şampiyonluk maçının Gaziler Günü'ne denk gelmesinin güzel bir tesadüf olduğunu aktararak, şunları kaydetti:

"Bu vatan için kanını veren, gazilik şerefine nail olan herkes için en güzel hediyelerden biri, sizin kazanacağınız bu şampiyonluk olacaktır. Dört sene önce, İstanbul'da binlerce taraftarın önünde oynanan tarihi maçta, tüm Türkiye'ye şampiyonluk gurunu yaşattınız, son şampiyon olarak gittiğiniz Polonya'dan yine şampiyonluk kupası ile evinize döneceğinize yürekten inanıyorum."

AA / Sinem Er - Son Dakika Haberleri
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