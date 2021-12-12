Bakan Karaismailoğlu'ndan Kanal İstanbul açıklaması: 15 milyar dolarlık maliyette değişiklik yok, en uygun teklifi veren ihaleyi alır

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kırıkkale ziyareti öncesinde trende Ekonomi Muhabirleri Derneği (EMD) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Türker ve Yönetim Kurulu üyeleri ile sohbet etti, Bakanlığın projelerine ilişkin soruları yanıtladı.

YOL UZUNLUĞU 28 BİN 450 KM'YE ÇIKARILDI

Karaismailoğlu, son 19 yılda Türkiye'nin ulaştırmada büyük işler yaptığını ifade ederek, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 450 kilometreye çıkardıklarını, böylelikle vatandaşın konforunu artırarak, kazaların ve can kayıplarının önüne geçildiğini anlattı.

"KANAL İSTANBUL ALTERNATİF BİR SUYOLU OLARAK OLMAZSA OLMAZ"

Ülke geleceği için büyük ölçekli yatırımların önceden planlanarak yapılması gerektiğini ifade eden Karaismailoğlu, Kanal İstanbul projesinin önemine ilişkin de şu ifadeleri kullandı;

"Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Şu an dünya ticaret hacmi yaklaşık 12 milyar ton civarında, bu 25 milyar tona çıkacak. Bu yüklerin yüzde 90'ı denizyolundan taşınıyor. İstanbul Boğazı'nın da kapasitesi belli, şu anda 40 binin üzerinde bir gemi geçişi sağlanıyor. Önümüzdeki yıllarda 70 binlere çıkması bekleniyor. Rakamlar, bu kadar geminin de İstanbul Boğazından geçemeyeceğini gösteriyor. Sorunlara çözüm bulmak için Kanal İstanbul alternatif bir suyolu olarak olmazsa olmaz."

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu.

"SAYIN CUMHURBAŞKANIMIZLA BİR TÖREN DAHA YAPABİLİRİZ"

Karaismailoğlu, Kanal İstanbul'un Haziran ayında ilk köprüsünün temelini attıklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde demiryolu hattının da çalışmalarını yaptık, ihalesini de yaptık, inşaata başlandı. Halkalı-Kapıkule Demiryolu Hattının Halkalı-Ispartakule arasının da ihalesini yaptık, tamamen Kanal İstanbul'a göre dizayn edildi. Kanal İstanbul'un altından tünelli bir şekilde geçecek, onun çalışmaları için de önümüzdeki günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızla birlikte orada program da yapabiliriz, bir tören daha yapabiliriz. Yine bir taraftan ulaşım yollarını sağlıyoruz, bir taraftan alternatif finans modellerini çalışıyoruz. Buradaki bizim en büyük önceliğimiz, Kanal İstanbul'da yapı maliyetinin genel bütçeye hiç yük getirmeden yapmak. Bu finans modeli üzerinde çalışmalarımız var. Orada da belli bir seviyeye geldik. Dünyanın en önemli altyapı firmalarıyla görüşmelerimiz devam ediyor. Kanal İstanbul'daki gelir getirici işlerin, bu işin finansında kullanılması açısından da çok ciddi mesafeler kaydettik. İnşallah o netleşecek önümüzdeki aylarda. Ondan sonra da yürümeye başlayacağız. 2022 yılı içerisinde hedefimiz bunu yoluna koymak."

MALİYET HESAPLARI DEĞİŞMEDİ

Kanal İstanbul'un maliyetinin daha önce 15 milyar dolar civarında açıklandığının hatırlatılması üzerine de Karaismailoğlu, söz konusu hesabın değişmediğini ihaleye çıkıldığında en uygun teklifi veren kişinin işi alacağını belirtti.

Günümüzde en iyi #yatırım aracı sizce nedir? — Haberler (@Haberler) December 11, 2021

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