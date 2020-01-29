Bakan Dönmez'den doğal gaz fiyatlarındaki eleştirilere yanıt: Kur ve piyasa etkisi var

29.01.2020 10:52 | Son Güncelleme: 29.01.2020 10:57

İYİ Partili vekil Tubal Vural Çokal'ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in yanıtlaması için verdiği doğal gaz fiyatlarındaki artışlara yönelik soru önergesine Bakan Dönmez cevap verdi. Dönmez, fiyatları kur değişimleri ve piyasanın etkilediğini söyledi.

İYİ PARTİLİ VEKİL, FİYAT ARTIŞININ NEDENİNİ SORDU

İYİ Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, verdiği soru önergesinde "1 Ağustos 2018'de doğal gaza konutlarda, küçük ve orta ölçekli işletmelerde yüzde 9, büyük işletmelerde yüzde 14 zam yapıldı. 1 Eylül 2018'de doğal gaz fiyatına yüzde 9 oranında zam yapıldı. 1 Ekim 2018'de doğal gaza bugünden geçerli olmak üzere 'konutta yüzde 9, sanayide yüzde 18,5 zam yapıldı. 1 Ağustos 2019'da da konutlarda kullanılan doğal gaza yüzde 14,97, sanayi bölgeleri için ise yüzde 1,73 oranında zam yapıldı. 31 Ağustos 2019'da doğal gaz fiyatına yüzde 14,90 zam yapıldı" ifadelerini kullanarak Dönmez'den fiyat artışlarının nedenini yanıtlamasını istedi.

BAKAN DÖNMEZ: MALİYETİ ETKİLİYOR

Soru önergesini yanıtlayan Bakan Dönmez, doğal gazın toptan satış fiyatının, güncel alım fiyatlarının, uluslararası ham petrol ve petrol ürünü fiyatlarına endeksli formüller kullanılarak hesaplandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Fiyatlar, bu formüller kullanılarak geçmiş 6-9 aylık ham petrol ve petrol ürünleri fiyat ortalamasına göre hesaplanmakta olup, kurdaki değişimler, piyasa koşulları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) tarife ile ilgili kararları ile alım ve işletme giderleri gibi maliyet unsurlarında yaşanan gelişmelere bağlı olarak değişiklik göstermekte. 1 Kasım 2018 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere uygulanan doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 8,82 oranında, 1 Ocak 2019 tarihi itibarıyla abone statüsündeki tüketicilere yönelik doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 10 oranında ve 1 Eylül 2019 tarihi itibarıyla elektrik üretimi amacıyla gaz kullanan tüketicilere uygulanan doğal gaz toptan satış fiyatlarında yüzde 3,03 oranında indirim yapılmıştır. Bir dağıtım şirketinin gerçekleşen teknik ve teknik olmayan kayıp oranı hedeflenenden yüksek ise söz konusu riske ilgili şirket katlanmaktadır. Bu nedenle şirketlerin sistem üzerinde kayıpları azaltmaya yönelik eğilimleri arttırılmaktadır."