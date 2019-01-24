Bakan'dan Binlerce Kişiye Müjde: Ödemeler Yarın Başlıyor

Hayvan Hakları Çözüm Çalıştayı'na katılan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiğ süt destekleme ödemeleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Eylül-Ekim-Kasım dönemi çiğ süt destekleme ödemelerinin yarın başlayacağını söyleyen Bakan Pakdemirli, "260 bin üreticiye iki grup halinde 255 milyon lira ödenecek" dedi.

255 MİLYON TL ÖDEME YAPILACAK

Bakan Pakdemirli, ''2018 yılı Eylül, Ekim, Kasım aylarında çiğ süt destekleme ödemelerine 25 Ocak Cuma günü başlıyoruz. Bu çerçevede iki gruba ayırdığımız 260 bin 615 üreticimize 2 milyon 142 bin ton çiğ süt için toplam 255 milyon TL ödeme yapmış olacağız'' ifadelerini kullandı.

ÖDEMELER KİMLİK NUMARASINA GÖRE YAPILACAK

''Birinci grupta yer alan ve T.C. kimlik numarasının son hanesi 6 ve 8 olan üreticilerimize 25 Ocak Cuma günü saat 18.00'den sonra 113 milyon 787 bin TL ödeyeceğiz'' diyen Pakdemirli, ''İkinci grupta yer alan ve T.C. kimlik numarasının son hanesi 0, 2 ve 4 olan çiğ süt üreticilerimize de 1 Şubat Cuma günü 141 milyon 168 bin TL ödeme yapacağız'' şeklinde konuştu.