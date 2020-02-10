Bakan Albayrak, Twitter üzerinden kendisine yazan takipçisine kahve sözü verdi

10.02.2020 15:40 | Son Güncelleme: 10.02.2020 15:44

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bayan bir Twitter kullanıcısının "Bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım" sözlerine Twitter hesabından yanıt verdi.

KAHVE SÖZÜ VERDİ

'Hilal Koskli' adlı Twitter kullanıcısı yaptığı paylaşımında, "Bugün Çengelköy'de gezerken bir Bakan ve bir de Cumhurbaşkanı kızı gördüm sanki. Valla bakanım yanınıza gelip selfie yapmak ve eşinizle tanışmak istedim ama utandım" sözleri üzerine Bakan Albayrak, söz konusu kişiye kahve sözü verdi.

"BİZ DE ÜZÜLDÜK, BUNU TELAFİ EDELİM"

Albayrak, 'Hilal Koskli' isimli kullanıcının paylaşımına, "Hilal kardeşim keşke tanışabilseymişiz. Biz de üzüldük. Bunu telafi edelim. Esra ile size Çengel'de bir kahve sözümüz olsun. Selamlar" diyerek yanıt verdi.

İşte Albayrak ile Twitter kullanıcısı arasında geçen diyalog: