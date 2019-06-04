Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Bakan Albayrak, Twitter'dan yayımladığı mesajda "Ramazan Bayramı'nın, milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." açıklamasında bulundu.

Albayrak şu paylaşımı yaptı: