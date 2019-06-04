Bakan Albayrak'tan Ramazan Bayramı paylaşımı
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İslam Alemi'nin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ramazan Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.
Bakan Albayrak, Twitter'dan yayımladığı mesajda "Ramazan Bayramı'nın, milletimize, ülkemize ve tüm İslam Alemi'ne hayır, huzur ve mutluluklar getirmesini niyaz ediyorum. Bayramımız mübarek olsun." açıklamasında bulundu.
Albayrak şu paylaşımı yaptı: