Bakan Albayrak'tan "Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?" sorusuna yanıt: Olumlu bakmıyorum

Basın mensuplarıyla bir araya gelen Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, tartışma konusu olan Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamada bulundu. Turizmcilerin uzatılması için direttiği ancak iş dünyasının uzatılmasına sıcak bakmadığı bayram tatili süresi hakkındaki soruya yanıt veren Albayrak, "Olumlu bakmıyorum" dedi.

İŞ DÜNYASI DA TATİLLERİN UZATILMASINA SICAK BAKMIYOR

11 Ağustos Pazar günü başlayıp 14 Ağustos Çarşamba sona ereceği düşünülen kurban bayramı tatilinin uzatılıp uzatılmayacağına yönelik resmi bir açıklama yapılmamış olsa da turizm ve sanayi sektörü konuyla alakalı farklı görüşlere sahip. Turizm sektörünün bayramın tatilinin uzatılmasına yönelik taleplerine karşılık, iş dünyası bayram tatilinin uzatılmasına sanayide ivme kaybına yol açması ve ekonomiye olumsuz etkileri olduğu gerekçesiyle mesafeli duruyor.

"ÜRETİM VE İHRACATI ARTIRMAK İÇİN ÇALIŞALIM"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, uzun tatil sürelerinin üretim ve ticareti kesintiye uğrattığını belirterek, "Turizm sektörü zaten hareketli olduğu için bu bayramda tatili uzatmayarak ekonominin diğer alanlarına odaklanalım, üretim ve ihracatı artırmak için çalışalım." ifadesini kullandı.

"ARTIK SON BULMASINI TEMENNİ EDİYORUZ"

İstanbul Sanayi Odası Başkanı Erdal Bahçivan ise konuya dair, "Yılın ilk altı ayında ihracat artışının yüzde 2,2 ile düşük oranda olmasında, Haziran'da bayram tatili sebebiyle yaşanan iş günü kaybının etkisi var. Bu nedenle Temmuz'da daha güçlü bir artış görebiliriz. Bu vesileyle son dönemlerde alışkanlık haline gelen bayram tatillerinin uzatılması kararlarının gözden geçirilmesini ve reel ekonomi için ciddi bir verimsizlik yaratan bu önceden planlanmamış davranışların artık son bulmasını temenni ediyoruz." dedi.

TURİZMCİLER UZATILMASINDAN YANA

Öte yandan, turizm sektörü, Ramazan Bayramı'nda iç pazarda yaşanan hareketliliğin, Kurban Bayramı'nda da gerçekleşmesi için bayram tatilinin 9 güne uzatılmasını bekliyor.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık, Ramazan Bayramı tatilinde tatil süresinin 9 güne çıkarılması ve önceden açıklanması sayesinde iç pazarda ciddi bir hareketlilik yaşandığını söyledi. Turizm tesislerinin büyük bir bölümünün yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını, tatil boyunca sadece Antalya'daki tesislerde 400 bin kişinin konakladığını anımsatan Ayık, aynı hareketliliği Kurban Bayramı için de beklediklerini kaydetti.

Kurban Bayramı'na sayılı günlerin kaldığını hatırlatan Ayık, 9 günlük bir tatil potansiyelinin olduğunu ifade etti. Böyle bir karar alınacaksa bir an önce açıklanmasını temenni eden Ayık, şunları söyledi:

"Blok tatile dönüşebilecek tüm resmi tatillerin, seyahat etmeyi planlayan vatandaşlarımızın programlarını kolay yapabilmeleri ve erken rezervasyon indirimlerinden faydalanabilmeleri için yılın başında açıklanmasını talep ediyoruz. Son ana kadar bu açıklanmadığı takdirde tesislerimizde bir doluluk gerçekleşiyor ve yerli misafirlerimiz yer bulmakta zorlanıyor, ayrıca fiyatlar da daha yukarılarda oluyor. İç pazarda seyahat etmeyi planlayan misafirlerimizin alım gücü zorlanıyor."

"RAMAZANDA POZİTİF ETKİLERİNİ GÖRDÜK"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca da blok tatillerinin önceden açıklanmasının hem yerli turist hem de turizm sektörü açısından son derece yararlı olduğunu vurguladı. Ramazan Bayramı'nda 9 günlük tatilin iç pazarı hareketlendirdiğine işaret eden Atmaca, şu değerlendirmede bulundu:

"Gerek vatandaş gerekse turizm sektörü Kurban Bayramı için de 9 günlük bir tatil bekliyor. Böyle bir karar verilirse ve bir an önce açıklanırsa hem iç pazarın daha da canlanması hem de vatandaşımızın daha uygun şartlarda tatil yapma imkanına kavuşması sağlanır. Ramazan Bayramı'nda hemen hemen tüm tesislerimizde doluluk oranı yüzde 99'lara ulaşmıştı. Aynı hareketliliği Kurban Bayramı'nda da yaşamak istiyoruz. Ramazan'da pozitif etkilerini gördük, Kurban'da da görmek istiyoruz."