Bakan Albayrak'tan Gıda Enflasyonuyla İlgili Önemli Açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Gıda Komitesi toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Albayrak, "Gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz." dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.
"SONUÇ ALMAYI HEDEFLİYORUZ"
Gıda Komitesi toplantısının ardından açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Gıda Komitesi toplantımızı gerçekleştirdik. Yapısal Dönüşüm Adımlarımız kapsamında anons ettiğimiz, özellikle gıda enflasyonu açısından önem taşıyan politikalarımızı kısa sürede hayata geçirerek sonuçlarını almayı hedefliyoruz." dedi.