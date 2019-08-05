Bakan Albayrak, İVME Finansman Paketi'ni değerlendirdi

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank 11 bin 500 firmaya 5,2 milyar TL kredi tahsis ettiği ve 1,7 milyar TL kredi kullanıldığını açıklaması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Albayrak Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"BAŞARIYLA YOLUNA DEVAM EDİYOR"

"Kaliteli ve sürdürülebilir büyüme hedefimiz doğrultusunda ihracat ve katma değerli ürün üretimini destekleyen İVME Finansman Paketi başarıyla yoluna devam ediyor. Bugüne kadar firmalarımıza 5,2 milyar TL kredi tahsis edilirken, bu rakamın 1,7 milyar TL'si ise kullanıldı."