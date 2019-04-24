Bakan Albayrak: Dengelenme Sürecinin Pozitif Yansımaları Devam Ediyor

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımalarının devam ettiğini belirtti.

"ÇOK DAHA HIZLI YÜKSELİŞ YAKALAYACAĞIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak yaptığı paylaşımda, "Dengelenme sürecinin sanayide ve reel kesim güvenindeki pozitif yansımaları devam ediyor. Sanayi üretiminde, imalat sanayi kapasite kullanım oranlarında ve reel kesim güveninde, özellikle yapısal dönüşüm adımlarını hayata geçirdikçe çok daha hızlı yükseliş yakalayacağız." ifadelerini kullandı.