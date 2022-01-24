Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'den, GZT Giresunspor'a ziyaret - Haberler Spor
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Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'den, GZT Giresunspor'a ziyaret

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'den, GZT Giresunspor'a ziyaret
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, GZT Giresunspor Kulübü'nü ziyaret etti.

Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel, GZT Giresunspor Kulübü'nü ziyaret etti.

GZT Giresunspor tesislerini ziyaret eden Bahçeşehir Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Enver Yücel'i, Kulüp Başkanı Hakan Karaahmet ve yönetim kurulu üyeleri birlikte karşıladı.

Ziyaretinde tesisi gezen Yücel, Kulüp Başkan Karaahmet'ten tesis ve maçlar ile ilgili bilgi aldı. Tüm maçları takip ettiğini ifade ederek başarılar dileyen Yücel, GZT Giresunspor'un kalecisi Okan Kocuk'la bir araya geldi. Başarılı bulduğu kaleci Okan'a, içerisinde duanın yazılı olduğu altın kolye hediye ederek başarılarının devam etmesi temennisinde bulundu.

Yücel, Giresunlu olduğu için aynı zamanda bir Giresunspor taraftarı olduğunu da kaydetti.

GZT Giresunspor Başkanı Hakan Karaahmet ise gerçekleştirilen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlimizin değerli eğitimcisi iş insanı Enver Yücel'e nazik ziyaretlerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Kulübümüzden desteğini esirgemeyen ve her daim yanımızda olduğu için bizlere güç ver güven veriyor" ifadelerini kullandı. - GİRESUN

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Bahçeşehir Üniversitesi, Hakan Karaahmet, Enver Yücel, Giresunspor, Spor, Haber

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