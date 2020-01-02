: Bağ-Kur ve GSS borcu olanlar yeni yıl ile birlikte sağlık hizmetlerinden yararlanamayacak

02.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 02.01.2020 09:55

Sosyal Güvenlik Kurumu'na 60 günden fazla prim borcu olan Bağkurlu, Genel Sağlık Sigortası primlerini ödemeyen ve borcu biriken vatandaş, hastanelerden sağlık hizmeti alamıyordu. 24 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mağduriyeti gidermek amacıyla bu vatandaşların sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilmeleri için yıl sonuna kadar süre tanınmıştı. 31 Aralık itibariyle tanınan süre doldu.

İstanbul Tabip Odası, sosyal güvencesi olmayan ve primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen yurttaşların sağlık hizmetlerinden faydalanamayacak olmasına tepki göstererek, "5 milyon yurttaş sağlık hizmeti alamayacak" değerlendirmesini yaptı.

"BORCUN SEBEBİ, İŞSİZLİK VE YOKSULLUK"

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, oda yönetim kurulu üyesi Dr. Güray Kılıç, yoksulluk ve işsizlik nedeniyle milyonlarca yurttaşın GSS prim borçlarının yeniden yapılandırılarak faizlerinin silinmesine, 12-18 ay taksitlendirilmesine ve 2 yıl içinde 3 kez ertelenmesine karşın GSS prim borçlarını ödeyemediğini söyledi.

YAKLAŞIK 5 MİLYON İNSANI KAPSIYOR

Primini ödeyemeyen Bağ-Kur ve GSS'lilerin sayısının yaklaşık 5 milyon kişi olduğu tahmin edildiğini söyleyen Kılıç, "Aylık geliri asgari ücretin 3'te birinden az olan vatandaşların ise GSS primi devlet tarafından ödenmektedir. Primlerini zamanında ödeyemeyip borçlu duruma düşen Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortalılar ile onların bakmakla yükümlü oldukları kişiler yıl sonuna kadar herhangi bir düzenleme yapılmaz ise sağlık kurumlarında sağlık hizmetlerinden faydalanamayacaklardır" diye konuştu.

RESMİ GAZETE İLE SÜRE TANINMIŞTI

24 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile mağduriyeti gidermek amacıyla borcu olan vatandaşların sağlık hizmetinden ücretsiz yararlanabilmeleri için yıl sonuna kadar süre tanınmıştı. Süre 31 Aralık itibariyle sona erdi.

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