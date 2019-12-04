Haberler » Spor » Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor! - Spor

Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor!

Son günlerde sosyal medya hesabından sık sık Galatasaray paylaşımı yapan Bafetimbi Gomis, menajeri aracılığıyla Galatasaray'a haber gönderdi. Yönetimin transferini onayladığı Fransız golcü, devre arasında bonservisini alıp sarı-kırmızılı takıma transfer olacak.

04.12.2019 17:46 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:51
Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor!

Galatasaray-Gomis aşkı yeniden başlıyor. Geçtiğimiz sezon başında 6 milyon euro karşılığında Al-Hilal'e satılan Fransız oyuncu, Arabistan kariyerine devre arasında nokta koyacak ve yeniden Sarı-Kırmızılı takıma imza atacak. İzin günlerinde sık sık Türkiye'ye gelen ve sosyal medyadan da Galatasaraylı taraftarlarla bağını koparmayan golcü oyuncunun ocak ayını iple çektiği ve parçalı formayı sırtına geçirmek için sabırsızlandığı belirtildi.

BEDAVAYA GELİYOR

Gomis, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından bir taraftarın Fatih Terim ile olan fotoğrafını paylaşmasının ardından bu gönderiyi retweet yaparak altına "Babamla hikayemi tamamlamak için bir gün geri döneceğim" notunu düşmüştü. Güneş Gazetesi'nin iddiasına göre, menajeri aracılığıyla Terim'e gönderen Gomis'e olumlu yanıt geldi. Fransız yıldız bonservisini alıp da gelecek. Andone'la yollarını ayıracak olan Cim-Bom'un sezonun ikinci yarısındaki hücum attı Radamel Falcao-Bafetimbi Gomis ikilisi olacak.


Haber Videosu

: Bafetimbi Gomis, devre arasında Galatasaray'a dönüyor!
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler