Babel'den deprem sonrası paylaşım: İstanbul'da ilk deprem deneyimi

Babel'den deprem sonrası paylaşım: İstanbul'da ilk deprem deneyimi

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Babel, İstanbul'da saat 13.59 sıralarında kent genelinde hissedilen deprem meydana geldi. Avrupa Sismoloji Merkezi 5,9 olarak, Kandilli Rasathanesi 6 olarak, AFAD ise 5,8 olarak duyurduğu deprem sonrası paylaşımda bulundu.

26.09.2019 15:14
Babel'den deprem sonrası paylaşım: İstanbul'da ilk deprem deneyimi

Sarı kırmızılı ekibin golcü oyuncusu Babel, İstanbul'da yaşanan korkutan deprem sonrası paylaşımda bulundu. Hollandalı futbolcu deprem sonrası paylaşımda bulundu. Babel, "İstanbul'da ilk deprem deneyimi. Trafik zaten kötüydü, ama şu anda..." ve "Acil durum planı nedir?" diyerek 3 farklı tweet attı.

İşte Babel'in yaptığı paylaşım;

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