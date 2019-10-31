Donk ve Babel'den dalga geçer gibi dansöz açıklaması: Dansözleri bekliyoruz

31.10.2019 14:47

Galatasaray'da hem Süper Lig hem de Şampiyonlar Ligi'nde kötü gidişat sürerken Donk, Babel ve Lemina'nın dansözlerle olan görüntüleri çok konuşulmuştu. Futbolculara sosyal medyadan da tepkiler gelirken Babel ve Donk konuyla ilgili açıklama gibi bir video yayınladı.

Instagram'dan kısa bir video paylaşan ikiliden Donk, sessiz şekilde ekrana baktıktan sonra takım arkadaşı Babel'e dönüyor.

"DANSÖZLERİ BEKLİYORUZ"

Hollandalı yıldız futbolcu Babel'in ise, "Waiting for the dancers" (Dansözleri bekliyoruz) karşılığı verdiği görülüyor. İkilinin tavırlarından sosyal medyadaki eleştirileri çok da önemsemedikleri belli oluyor.

TARAFTARLAR TEPKİ GÖSTERDİ

Babel, Donk ve Lemina'nın bir doğum günü partisinde eğlenmeleri, kötü gidişata üzülen taraftarların bir kısmını sinirlendirdi. İkiye ayrılan görüşlerde bazı taraftarlar oyuncuların ceza almasını isterken, bazıları ise futbolcuların özel hayatına karışamayacakları yönünde görüş belirtti.

HERHANGİ BİR CEZA VERİLMEYECEK

Habertürk'ün haberine göre; Bu görüntülerin sosyal medyada yayılmasından rahatsızlık duysa da yönetimin ve teknik heyetin oyuncular üzerinde bir yaptırım uygulanmayacağı ortaya çıktı.

Pazar gecesi oynanan ve kaybedilen Beşiktaş derbisinden 2 gün sonra (Salı akşamı) arkadaşlarının doğum günü partisine katılan oyuncuların, herhangi bir şekilde profesyonellik dışı davranış sergilemedikleri kaydedildi.