Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti
Cardiff Metropolitan Üniversitesi futbol takımının teknik direktörü Christian Edwards kalp krizi geçirince, takım konuşmasını 12 yaşındaki oğlu yaptı.
Cardiff Metropolitan Üniversitesi futbol takımının teknik direktörü Christian Edwards antrenmanda kalp krizi geçirdi ve hastaneye kaldırıldı. Hastanede gözlem altında olduğu belirtilen tecrübeli teknik adamın hayati bir tehlikesinin olmadığı açıklandı.
Geçirdiği rahatsızlık sebebiyle takımının başında yer alamayan teknik adamın yerini ise, 12 yaşındaki oğlu Isaac Edwards doldurdu. Maç sonu soyunma odasında takım konuşmasını yapan 12 yaşındaki çocuk, takıma "Yeterince iyi değilsiniz!" şeklinde eğlenceli bir çıkış yaptı.
SOSYAL MEDYADA İLGİ ODAĞI OLDU
Bu anlar, Cardiff Metropolitan Üniversitesi futbol takımının twitter hesabından paylaşılırken, 12 yaşındaki çocuk sosyal medyada ilgi odağı oldu.
Haber Videosu: Babası rahatsızlandı, yerine 12 yaşındaki oğlu geçti