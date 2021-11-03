Aziz Yıldırım dediğini yaptırttı, FB TV doğum gününü kutladı

Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, FB TV'ye 'doğum günümü kutlamadılar' diye sitem etmişti. Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'cu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım" demişti.

UNUTULMADI

FB TV, Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı. Aziz Yıldırım için yapılan videoda, "Kulübümüze sayısız tesis ve başarı kazandırmış eski başkanımız Aziz Yıldırım'a bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.

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