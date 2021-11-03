Aziz Yıldırım dediğini yaptırttı, FB TV doğum gününü kutladı
Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor
FB TV, bu sene Aziz Yıldırım'ın doğum gününü unutmadı. Eski başkan Aziz Yıldırım, "Benim kurduğum kanal doğum günümü bile kutlamıyor. Unutmayacağım bunları" diye tepki göstermişti.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Aziz Yıldırım, FB TV'ye 'doğum günümü kutlamadılar' diye sitem etmişti. Yıldırım, "Ne Aziz Yıldırım'cı olun ne Ali Koç'cu olun. Bugün FB TV bir doğum günümü bile kutlamıyor. Orayı ben kurdum, acıları ben çektim. En büyük paydamız Fenerbahçe olmalı. Böyle olmazsa elimizden Fenerbahçelilik gider. Ben bir daha Fenerbahçe Kulübü'nde görev almayacağım" demişti.
UNUTULMADI
FB TV, Aziz Yıldırım'ın doğum gününü kutladı. Aziz Yıldırım için yapılan videoda, "Kulübümüze sayısız tesis ve başarı kazandırmış eski başkanımız Aziz Yıldırım'a bizler de tüm Fenerbahçeliler gibi nice sağlıklı, mutlu yıllar diliyoruz" ifadelerini kullanıldı.
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